Napoli Basket ancora un finale stregato | la Vanoli Cremona si impone 81-87

Contro la Vanoli Cremona, il Napoli Basket esce ancora una volta sconfitto e resta in coda alla classifica a zero punti. Napoli Basket – Vanoli Basket Cremona 81-87 (21-24, 23-19, 21-14, 16-30) È di Totè il primo canestro del match. 5 punti consecutivi di Dreznjak costringono Cremona al primo time out sul punteggio di 7-2.

Basket - Napoli ancora fermo al palo : Cremona passa al PalaBarbuto - Il Napoli Basket resta fermo a quota 0. . . Gli azzurri collezionano la quarta sconfitta di fila nelle prime quattro giornate, ma questa è più pesante di tutte. Un ko interno contro una diretta concorrente per la salvezza contro Cremona pesa come un macigno sulla classifica e sul morale della squadra. (Today.it)

Highlights Napoli-Cremona 81-87 - Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) - Cremona si sblocca e batte Napoli in trasferta 87-81 con una grande rimonta nell’ultimo quarto e mezzo. . The post Highlights Napoli-Cremona 81-87, Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. In doppia cifra Booth (12 punti) e Nikolic (12 punti). I padroni di casa guidano il match sin dall’inizio, ma nel finale Jones prende in mano i suoi e, con 29 punti a referto, trascina ... (Sportface.it)

