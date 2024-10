Minacce e spari a Norma: un 18enne denunciato dai carabinieri dopo un episodio inquietante (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’episodio accaduto a Norma, un comune in provincia di Latina, ha sollevato preoccupazione tra i residenti. Domenica scorsa, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito un giovane di 18 anni alla Procura della Repubblica per una serie di gravi reati. I fatti, avvenuti la sera del 18 ottobre, illustrano un contesto di violenza che ha coinvolto minori e autorità, suscitando l’attenzione dell’opinione pubblica su questioni di sicurezza e disciplina giovanile. Le circostanze dell’intervento Alla base dell’azione dei carabinieri ci sono state segnalazioni da parte di cittadini preoccupati. La sera del 18 ottobre, un uomo, poi identificato nel 18enne denunciato, si era avvicinato a un gruppo di minorenni a bordo di un’autovettura. E’ stato riferito che il giovane ha estratto un’arma e l’ha puntata contro i ragazzi, generando panico e confusione. Gaeta.it - Minacce e spari a Norma: un 18enne denunciato dai carabinieri dopo un episodio inquietante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’accaduto a, un comune in provincia di Latina, ha sollevato preoccupazione tra i residenti. Domenica scorsa, idella Stazione locale hanno deferito un giovane di 18 anni alla Procura della Repubblica per una serie di gravi reati. I fatti, avvenuti la sera del 18 ottobre, illustrano un contesto di violenza che ha coinvolto minori e autorità, suscitando l’attenzione dell’opinione pubblica su questioni di sicurezza e disciplina giovanile. Le circostanze dell’intervento Alla base dell’azione deici sono state segnalazioni da parte di cittadini preoccupati. La sera del 18 ottobre, un uomo, poi identificato nel, si era avvicinato a un gruppo di minorenni a bordo di un’autovettura. E’ stato riferito che il giovane ha estratto un’arma e l’ha puntata contro i ragazzi, generando panico e confusione.

