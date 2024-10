Migranti, Ue: “Misure italiane siano conformi al diritto europeo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le polemiche per la decisione del tribunale di Roma che ha impedito il rimpatrio di 12 Migranti in Egitto e Bangladesh dai centri italiani in Albania perchĂ© i due Paesi sarebbero “non sicuri” secondo una pronuncia della Corte di Giustizia Ue, la Commissione Europea ribadisce la necessitĂ che le Misure italiane in tema di immigrazione siano conformi al diritto europeo. “Il protocollo Italia-Albania applica il diritto nazionale. Ma ovviamente, questo applica anche gli standard stabiliti, la protezione e le procedure che sono fornite anche ai sensi del diritto dell’Ue. Abbiamo anche detto che tutte queste Misure che le autoritĂ italiane stanno prendendo devono essere pienamente conformi e non dovrebbero in alcun modo compromettere l’applicazione del diritto dell’Ue e dei trattati Ue”, ha detto la portavoce della Commissione, Anitta Hipper, in un briefing con la stampa. Lapresse.it - Migranti, Ue: “Misure italiane siano conformi al diritto europeo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le polemiche per la decisione del tribunale di Roma che ha impedito il rimpatrio di 12in Egitto e Bangladesh dai centri italiani in Albania perchĂ© i due Paesi sarebbero “non sicuri” secondo una pronuncia della Corte di Giustizia Ue, la Commissione Europea ribadisce la necessitĂ che lein tema di immigrazioneal. “Il protocollo Italia-Albania applica ilnazionale. Ma ovviamente, questo applica anche gli standard stabiliti, la protezione e le procedure che sono fornite anche ai sensi deldell’Ue. Abbiamo anche detto che tutte questeche le autoritĂstanno prendendo devono essere pienamentee non dovrebbero in alcun modo compromettere l’applicazione deldell’Ue e dei trattati Ue”, ha detto la portavoce della Commissione, Anitta Hipper, in un briefing con la stampa.

