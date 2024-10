Secoloditalia.it - Meloni avvisa i naviganti: “Al lavoro senza sosta e senza paura”. Oggi il Cdm sui Paesi sicuri

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sorridente, con lo sguardo dritto in camera, in un contesto in cui a dominare è il verde: Giorgiaha postato sui propri social un selfie che parla di determinazione a partire già dalla scelta dell’immagine. Un messaggio che si fa esplicito nel testo che accompagna la foto: “Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l’Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al“.