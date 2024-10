Maxi sequestro di oltre 620 mila euro a società calcistica di Pordenone per omesso versamento di IVA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente sequestro operato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone ha portato alla luce gravi irregolarità fiscali all’interno di una società calcistica attualmente in liquidazione giudiziale. Sotto l’ordine del Tribunale di Pordenone, i militari hanno messo sotto sequestro un importo complessivo pari a 622mila euro, collegato non solo all’ente sportivo ma anche al suo amministratore pro tempore. L’attività investigativa si è concentrata sull’interazione tra il mondo del calcio e gli obblighi fiscali, evidenziando problematiche di evasione e comportamenti scorretti. Le origini dell’indagine: l’Agenzia delle Entrate e la denuncia per omesso versamento L’indagine ha preso avvio da una denuncia presentata dall’Agenzia delle Entrate, riguardante l’omesso versamento dell’IVA, relativo all’anno fiscale 2019. Gaeta.it - Maxi sequestro di oltre 620 mila euro a società calcistica di Pordenone per omesso versamento di IVA Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recenteoperato dai Finanzieri del Comando Provinciale diha portato alla luce gravi irregolarità fiscali all’interno di unaattualmente in liquidazione giudiziale. Sotto l’ordine del Tribunale di, i militari hanno messo sottoun importo complessivo pari a 622, collegato non solo all’ente sportivo ma anche al suo amministratore pro tempore. L’attività investigativa si è concentrata sull’interazione tra il mondo del calcio e gli obblighi fiscali, evidenziando problematiche di evasione e comportamenti scorretti. Le origini dell’indagine: l’Agenzia delle Entrate e la denuncia perL’indagine ha preso avvio da una denuncia presentata dall’Agenzia delle Entrate, riguardante l’dell’IVA, relativo all’anno fiscale 2019.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestro di un’area abusiva per traffico illecito di rifiuti a Ponte (BN) : 12 denunciati - incluse 8 società coinvolte - Operazione congiunta dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contro una rete di smaltimento non autorizzato di rifiuti, con oltre 450 metri cubi di materiali trattati illecitamente. 452 quaterdecies c. Le società coinvolte, intestatarie formali dei mezzi adoperati per il trasporto all’ingresso e all’uscita, sono risultate non in regola con la normativa di settore. (Puntomagazine.it)

Maxi sequestro a una società di cerimonie nel Napoletano : matrimoni da sogno senza (apparenti) profitti - Il sequestro preventivo, che ammonta a un milione e 300mila euro, è scattato anche per il rappresentante legale e del gestore di fatto dell'azienda per il reato di dichiarazione infedele. Napoli, 12 ottobre 2024 - Matrimoni e cerimonie in una struttura da sogno, tutto perfetto tranne un particolare: chi la gestisce non pagava le tasse. (Quotidiano.net)

Maxi sequestro per società che gestisce eventi e cerimonie - Le somme su cui le fiamme gialle hanno apposto i sigilli, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola, corrispondono a quelle dovute all’Erario: sono state sequestrate le disponibilità finanziarie della società e degli indagati, quote sociali e svariate unità immobiliari e terreni in provincia di Napoli e Brindisi, oltre che preziosi e contanti. (Anteprima24.it)