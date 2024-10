Donnapop.it - Lorena Dini, avete visto la nuova fidanzata di Diodato? Anche lei è famosa!

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), ladi, è la donna che ha rubato il cuore all’artista pugliese. Scopriamo tutto su di lei, dalla vita professionale a quella privata. Leggi: Quali sono le origini di? Perché si chiama così? Scopriamo tutto sul cantante In occasione della Festa del Cinema di Roma,per la prima volta si sono fatti vedere in pubblico mano nella mano, mostrandosi molto intimi. Affascinante e di classe,ha sfilato con il cantante sul red carpet della manifestazione artistica, attirando curiosità sulla sua storia con il cantautore italiano di Fai Rumore. Cosa sappiamo della donna? Scopriamo tutto di seguito! View this post on Instagram A post shared by(@loris) Etàpare abbia 35 anni. È originaria di Viçosa, in Brasile.