L’Info point turistico si trasferisce a Piazza Kennedy ok della Giunta alla richiesta del Cirpu

Tempo di lettura: 2 minuti L'Info point turistico della città di Avellino si trasferisce a Piazza Kennedy. La Giunta Nargi, su proposta del sindaco e dell'assessore al Patrimonio, Edoardo Volino, ha deciso di spostare la struttura attualmente allocata a Piazza Libertà nel polmone verde del capoluogo. L'Info point, che conserverà le sue funzioni di promozione turistica delle bellezze e dei maggiori punti di forza del capoluogo, dialogherà – come si evince dalla delibera di Giunta – con la struttura in vetro e corten di Piazza Kennedy, che l'Amministrazione intende «concedere in gestione a terzi, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, con funzioni di aggregazione sociale e per il tempo libero e non solo».

