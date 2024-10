Le pompe di calore non sono “solo” più ecologiche, ma anche più convenienti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Crediamo sia indispensabile fornire una prospettiva concreta e percorribile per la transizione green, che necessariamente dovrà avvenire per fasi. Se si considera che il trentotto per cento della CO2 prodotta in Italia proviene dal settore delle costruzioni, sia residenziale che industriale, allora è cruciale concentrarsi sulla possibilità di avere alternative al tradizionale gas per il riscaldamento. Senza infatti una diminuzione cospicua di CO2, l’Italia non potrà mai raggiungere i target fissati nel 2030. In questo quadro, le pompe di calore, presenti anche nei climatizzatori – e che possono emettere sia aria fredda che calda – utilizzano energia naturalmente presente nell’ambiente senza usare combustibili fossili; quindi, sono strumenti che riducono drasticamente il fabbisogno di energia primaria (derivante da gas o elettricità). Linkiesta.it - Le pompe di calore non sono “solo” più ecologiche, ma anche più convenienti Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Crediamo sia indispensabile fornire una prospettiva concreta e percorribile per la transizione green, che necessariamente dovrà avvenire per fasi. Se si considera che il trentotto per cento della CO2 prodotta in Italia proviene dal settore delle costruzioni, sia residenziale che industriale, allora è cruciale concentrarsi sulla possibilità di avere alternative al tradizionale gas per il riscaldamento. Senza infatti una diminuzione cospicua di CO2, l’Italia non potrà mai raggiungere i target fissati nel 2030. In questo quadro, ledi, presentinei climatizzatori – e che posemettere sia aria fredda che calda – utilizzano energia naturalmente presente nell’ambiente senza usare combustibili fossili; quindi,strumenti che riducono drasticamente il fabbisogno di energia primaria (derivante da gas o elettricità).

