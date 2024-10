Lady Gaga annuncia il titolo nuovo singolo “Disease” e la data di pubblicazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come preannunciato negli scorsi giorni, Lady Gaga comincia a rompere il silenzio sul prossimo lavoro discografico previsto nel 2025, che sarà anticipato dal nuovo singolo, Disease. Lady Gaga, il nuovo singolo è Disease Su Spotify, erano arrivati degli indizi in merito alla nuova pubblicazione direttamente dalla discografia dell’artista, nella quale per ogni album, le prime parole dei titoli di alcuni brani apparivano in minuscolo. Da Dance In The Dark, divenuta dANCE IN THE DARK ad Enigma trasformata in eNIGMA, leggendo le lettere minuscole presenti in ordine cronologico nei brani presenti dall’album The Fame fino ad arrivare all’ultimo Chromatica si legge la parola Disease, svelando così il titolo del nuovo singolo e la data di pubblicazione. Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga annuncia il titolo nuovo singolo “Disease” e la data di pubblicazione Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come preto negli scorsi giorni,comincia a rompere il silenzio sul prossimo lavoro discografico previsto nel 2025, che sarà anticipato dal, ilSu Spotify, erano arrivati degli indizi in merito alla nuovadirettamente dalla discografia dell’artista, nella quale per ogni album, le prime parole dei titoli di alcuni brani apparivano in minuscolo. Da Dance In The Dark, divenuta dANCE IN THE DARK ad Enigma trasformata in eNIGMA, leggendo le lettere minuscole presenti in ordine cronologico nei brani presenti dall’album The Fame fino ad arrivare all’ultimo Chromatica si legge la parola, svelando così ildele ladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lady Gaga - il nuovo singolo Disease arriva il 25 ottobre - L’indizio su Spotify del nuovo singolo (Screenshot). Sebbene la popstar non abbia fatto alcun annuncio ufficiale sui social o sul proprio sito, l’etichetta Universal Music ha rilasciato dei pre-save su un sito pop-up con link diretti a Apple Music e Spotify. L’artista e regina del trasformismo pubblicherà infatti venerdì 25 ottobre Disease, il primo singolo dell’album LG7 in arrivo nel 2025. (Lettera43.it)

Disease - il nuovo singolo di Lady Gaga : testo e data d’uscita - If you type the text shown as another website, it will reveal more lyrics from Lady Gaga’s upcoming song “Disease”: I could play the doctor I can cure your disease If you were a sinner I could make you… pic. twitter. . co/migUgpYDEl pic. twitter. Come sai Tony Bennett, che non è più tra noi, era giovane quando cantava questa musica. (Biccy.it)

Lady Gaga - il titolo del nuovo album si nasconde su Spotify? Gli indizi - La discografia di Gaga sulla piattaforma streaming è stata recentemente aggiornata: in dettaglio è possibile notare che per ogni album una traccia è stata riscritta in maiuscolo, eccetto la prima lettera che appare in minuscolo. Sulle pagine di Rolling Stone, l’artista ha aggiunto di non essere ancora pronta a parlare del nuovo album, promettendo di rivelare dettagli al più presto. (Metropolitanmagazine.it)