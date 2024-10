Ladri a casa del medico: inferriate divelte e vetri sfondati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladri in azione a Mazzano, nella frazione di Molinetto. Non avrebbero nemmeno atteso il calare del buio per intrufolarsi nell'abitazione di un noto medico che abita nel paese dell'hinterland. Prima di fare irruzione nella casa di via dei Ferrazzi, verso le 18, avrebbero pure divelto le inferriate Bresciatoday.it - Ladri a casa del medico: inferriate divelte e vetri sfondati Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in azione a Mazzano, nella frazione di Molinetto. Non avrebbero nemmeno atteso il calare del buio per intrufolarsi nell'abitazione di un notoche abita nel paese dell'hinterland. Prima di fare irruzione nelladi via dei Ferrazzi, verso le 18, avrebbero pure divelto le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri : portati via orologi e collane - Il brasiliano stava festeggiando la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro la Lazio nell’anticipo del sabato sera di Serie A. Non è però la prima volta che le case dei calciatori sono oggetti di furti a Torino: l‘ultimo caso, nel giugno 2023, aveva preso di mira Moise Kean. I ladri hanno portato via un maxi-bottino, dal valore probabilmente superiore al mezzo milione di euro, composto anche da ... (Ilfattoquotidiano.it)

Douglas Luiz - casa svaligiata dopo Juve-Lazio : i ladri fuggono con un bottino da mezzo milione - I fatti si sono verificati mentre il calciatore era ancora a cena nel post partita e la moglie Alisha Lehman si trovava in ritiro con la Juventus Women. (Ilgiornale.it)

Ladri in casa scoperti con il cellulare - un inseguimento da film a Fabriano : fuga in supercar - carabinieri seminati - FABRIANO - Il piano criminale non è andato a buon fine. I ladri non hanno fatto i conti con la tecnologia, che in questo caso ha permesso alla proprietaria di casa di vedere che qualcuno stava... (Corriereadriatico.it)