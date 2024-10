La sigaretta elettronica le esplode in bocca: una turista finisce in ospedale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un forte scoppio, una nuvola di fumo, così una giovane donna è finita in ospedale: la sigaretta elettronica le era scoppiata in bocca. Un fatto accaduto nella piazza Olivella di Palermo intorno all’ora di pranzo di ieri e raccontato da PalermoToday. A fare le spese del clamoroso accaduto una ragazza polacca di circa 20 anni, La sigaretta elettronica le esplode in bocca: una turista finisce in ospedale L'Identità. Lidentita.it - La sigaretta elettronica le esplode in bocca: una turista finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un forte scoppio, una nuvola di fumo, così una giovane donna è finita in: lale era scoppiata in. Un fatto accaduto nella piazza Olivella di Palermo intorno all’ora di pranzo di ieri e raccontato da PalermoToday. A fare le spese del clamoroso accaduto una ragazza polacca di circa 20 anni, Lalein: unainL'Identità.

