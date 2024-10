Juventus, tre novità per lo Stoccarda: 2 negative. Orizzonte Inter! (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Juventus domani sfiderà lo Stoccarda nella terza partita di Champions League. Allenamento di rifinitura per i bianconeri, tre notizie anche in ottica Inter. ULTIME – La Juventus si appresta a preparare la partita di Champions League contro lo Stoccarda, che si giocherà domani sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, reduci dal polemico successo in campionato contro la Lazio, scenderanno in campo per la terza volta in questa Champions. Nelle prime due partite hanno trionfato due vittorie contro PSV Eindhoven per 3-1 e Lipsia per 2-3. Adesso un’altra avversaria tedesca, che in Bundesliga è appena decima con nove punti all’attivo. Brutto KO nell’ultimo turno contro il Bayern Monaco, che ha vinto 4-0. La Juventus, impegnata nella rifinitura alla Continassa, ha appena ricevuto tre notizie relative all’infermeria. Inter-news.it - Juventus, tre novità per lo Stoccarda: 2 negative. Orizzonte Inter! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladomani sfiderà lonella terza partita di Champions League. Allenamento di rifinitura per i bianconeri, tre notizie anche in ottica. ULTIME – Lasi appresta a preparare la partita di Champions League contro lo, che si giocherà domani sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, reduci dal polemico successo in campionato contro la Lazio, scenderanno in campo per la terza volta in questa Champions. Nelle prime due partite hanno trionfato due vittorie contro PSV Eindhoven per 3-1 e Lipsia per 2-3. Adesso un’altra avversaria tedesca, che in Bundesliga è appena decima con nove punti all’attivo. Brutto KO nell’ultimo turno contro il Bayern Monaco, che ha vinto 4-0. La, impegnata nella rifinitura alla Continassa, ha appena ricevuto tre notizie relative all’infermeria.

