Incidente moto contro auto: morto Mirco Trevisan, ferita in modo grave la moglie (Di lunedì 21 ottobre 2024) FIESSO D'ARTICO - Incidente mortale nell'incrocio tra via Barbariga e via Conte di Cavour a Fiesso d'Artico intorno alle 14.20 di oggi, domenica 20 ottobre. Coinvolti Ilgazzettino.it - Incidente moto contro auto: morto Mirco Trevisan, ferita in modo grave la moglie Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) FIESSO D'ARTICO -mortale nell'incrocio tra via Barbariga e via Conte di Cavour a Fiesso d'Artico intorno alle 14.20 di oggi, domenica 20 ottobre. Coinvolti

Tragico incidente stradale a Fiesso d’Artico : muore motociclista 46enne e ferita gravemente la compagna - Le dinamiche in video e l’intervento delle autorità L’incidente, grazie alla dash cam montata su un veicolo che seguiva il motociclista, è stato ripreso in modo chiaro. La scena mostra l’Audi A6 già in fase di manovra per svoltare quando Trevisan ha tentato il sorpasso, rendendo evidente come la collisione fosse stata inevitabile. (Gaeta.it)