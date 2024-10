Quotidiano.net - I colloqui di lavoro condotti da un avatar

(Di lunedì 21 ottobre 2024) SI CHIAMA M-IA, ed è l’ideato da BeTalent Careers, piattaforma proprietaria di Begear, che utilizza l’Intelligenza artificiale per farare studenti e profili professionali beginner del settore tecnologico e indirizzarli direttamente verso la posizione aperta più adatta a loro, tra le aziende all’interno del network Begear e delle aziende partner. M-IA è in grado di verificare le competenze e, qualora riscontrasse delle lacune, è in grado di fornire ai candidati un back completo suggerendo dei percorsi di formazione e upskilling gratuiti per colmare le competenze e allineare il proprio profilo professionale alle diverse opportunità lavorative. L’idea nasce dall’esperienza di Begear, società operante nel mondo IT da oltre 20 anni, e parte dalla consapevolezza che un recruiter impiega in media 600 ore, cioè 25 giorni, per trovare una risorsa adatta al ruolo.