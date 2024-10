News.robadadonne.it - I braccialetti elettronici non funzionano: i femminicidi di Camelia Ion, Celeste Palmieri e le altre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Duein due giorni, nell’ultimo fine settimana, entrambi accomunati da un particolare: il malfunzionamento del braccialetto elettronico, lo strumento che, da novembre del 2023, a seguito del ddl Roccella giunto a rafforzare il Codice Rosso, dovrebbe rappresentare la prima misura cautelare e il deterrente contro i cosiddetti reati spia, ovvero maltrattamenti e stalking. Eppure, il braccialetto non ha funzionato nei casi diIon, ritrovata cadavere alla stazione di Civitavecchia lo scorso 19 ottobre, e di, entrambe uccise da ex compagni che erano stati sottoposti alla misura restrittiva, ma hanno agito indisturbati, complice il non funzionamento dell’apparecchio.