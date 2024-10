Forse dovete vedere i 5 gol in mezz'ora di Manolas (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un mese e mezzo fa Kostas Manolas doveva andare alla Roma, nel periodo in cui la Roma cercava di pescare più vecchie glorie della difesa possibili, come per una scommessa persa. Manolas era ancora in grado di giocare a quel livello? Il suo anno alla Salernitana era stato una tristezza, un errore. Uno che aveva prolungato la propria permanenza nel mondo dei giocatori in attività troppo a lungo. A 33 anni ne dimostrava 43. Poche settimane prima del suo arrivo a Salerno era circolata una sua foto a Dubai insieme a Totti, in cui mostrava il physique da personaggio dei video di Cicalone. Che cosa avrebbe potuto fare, alla Roma? Dopo qualche ora, in cui il suo arrivo sembrava davvero imminente, ha smentito tutto. «Non c’è niente di vero» ha scritto su Instagram, a restituirci alla realtà dopo aver vissuto un’allucinazione. Ultimouomo.com - Forse dovete vedere i 5 gol in mezz'ora di Manolas Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un mese eo fa Kostasdoveva andare alla Roma, nel periodo in cui la Roma cercava di pescare più vecchie glorie della difesa possibili, come per una scommessa persa.era ancora in grado di giocare a quel livello? Il suo anno alla Salernitana era stato una tristezza, un errore. Uno che aveva prolungato la propria permanenza nel mondo dei giocatori in attività troppo a lungo. A 33 anni ne dimostrava 43. Poche settimane prima del suo arrivo a Salerno era circolata una sua foto a Dubai insieme a Totti, in cui mostrava il physique da personaggio dei video di Cicalone. Che cosa avrebbe potuto fare, alla Roma? Dopo qualche ora, in cui il suo arrivo sembrava davvero imminente, ha smentito tutto. «Non c’è niente di vero» ha scritto su Instagram, a restituirci alla realtà dopo aver vissuto un’allucinazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manolas segna 5 gol in mezz’ora al debutto col Pannaxiakos : l’ex Roma ora gioca come attaccante - Kostas Manolas inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Grecia. L'ex difensore di Roma, Napoli, Olympiacos e Salernitana segna ben 5 gol in appena 34 minuti al debutto con la maglia del Pannaxiakos. Oggi gioca come attaccante.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ex Roma e Napoli - ufficiale : Manolas torna a giocare in Grecia - Kostas Manolas torna a giocare in patria. Il difensore greco (classe 1991 ex AEK Atene, Olympiacos, Roma, Napoli, Olympiacos, Sharjah e Salernitana)... (Calciomercato.com)

Non solo la Roma - sospetta la vendita di Manolas al Napoli - Il Messaggero – Non solo la Roma, sospetta la vendita di Manolas al Napoli L’edizione odierna del quotidiano si sbilancia, non solo la Roma, nelle … L'articolo Non solo la Roma, sospetta la vendita di Manolas al Napoli proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)