Firenze: cade intonaco al Liceo Machiavelli Capponi. Studenti in sciopero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Annunciano lo sciopero gli Studenti del Liceo Machiavelli Capponi di Firenze dopo la caduta di un ampio pezzo di intonaco dentro la scuola in via Santo Spirito, la notte fra il 17 e il 18 ottobre scorsi, a causa della violenta ondata di maltempo L'articolo Firenze: cade intonaco al Liceo Machiavelli Capponi. Studenti in sciopero proviene da Firenze Post. .com - Firenze: cade intonaco al Liceo Machiavelli Capponi. Studenti in sciopero Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Annunciano loglideldidopo la caduta di un ampio pezzo didentro la scuola in via Santo Spirito, la notte fra il 17 e il 18 ottobre scorsi, a causa della violenta ondata di maltempo L'articoloalinproviene daPost.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un pezzo di intonaco crolla al liceo Machiavelli-Capponi. Gli studenti : “Ora basta. Giovedì scioperiamo” - Sempre a causa dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi si è pure guastato l’ascensore, che è ormai rotto dal 3 ottobre. Due anni fa una finestra si ruppe e i vetri ferirono un ragazzo ad una mano”. “Faremo sciopero e, in centinaia, andremo alla Città metropolitana per chiedere spiegazioni su quanto accaduto e per avere, nero su bianco, un piano di messa in sicurezza della nostra scuola. (Lanazione.it)