F1 GP Stati Uniti Piastri | Gara noiosa per me non è successo molto

"E' stata una Gara abbastanza noiosa. Non avevo passo per stare davanti, ma ne avevo abbastanza per tenere tutti gli altri dietro. Questo è quello che mi è successo in un'ora e mezza. Non è successo molto. Mi hanno chiesto di rallentare nel corso dell'ultimo giro, il che mi andava bene. Ho visto quanto successo davanti e ritengo sia stato un po' severo il metro di decisione, considerando che sono stato nella posizione di Max e ho avuto penalità. Credo ci saranno domande a riguardo". Queste le parole di Oscar Piastri, quinto al termine del Gran Premio degli Stati Uniti.

