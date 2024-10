Dl migranti: 19 Paesi sicuri su 22 (Di lunedì 21 ottobre 2024) 20.30 "La sentenza della Corte Ue non è stata ben compresa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Nordio, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato un Decreto legge che renderebbe norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come stilata dal ministero degli Esteri L'elenco coinvolge 19 Paesi sui 22 originari: teniamo in considerazione il principio introdotto dalla Corte di giustizia europea. Esclusi Camerun, Colombia e Nigeria. Così in sintesi il ministro dell'Interno Piantedosi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 20.30 "La sentenza della Corte Ue non è stata ben compresa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Nordio, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato un Decreto legge che renderebbe norma primaria l'indicazione deiper il rimpatrio, e non più secondaria, come stilata dal ministero degli Esteri L'elenco coinvolge 19sui 22 originari: teniamo in considerazione il principio introdotto dalla Corte di giustizia europea. Esclusi Camerun, Colombia e Nigeria. Così in sintesi il ministro dell'Interno Piantedosi.

Italia-Albania - via libera del Cdm al decreto sui Paesi sicuri per il rimpatrio. Sinistra spiazzata - Via libera al ai correttivi al codice dei contratti pubblici Dal Cdm anche il via libero al correttivo al codice dei contratti pubblici. Abbiamo escluso il Camerun, la Colombia e la Nigeria”. Tra i punti salienti del decreto correttivo si sottolinea l’equo compenso. Il Mit spiega che il testo è frutto di una consultazione che ha promosso lo scorso luglio e che ha coinvolto 94 stakeholders, di ... (Secoloditalia.it)

Piantedosi - '19 Paesi sicuri nella nuova lista' - Con il decreto di oggi diventa "fonte primaria l'indicazione dell'elenco di 19 Paesi sicuri sugli originali 22: abbiamo tenuto conto dell'integrità territoriale ed escluso Camerun, Colombia e Nigeria". Abbiamo avuto diverse centinaia di casi precedenti di decisioni che non condividiamo e abbiamo legittimamente impugnato. (Quotidiano.net)

Cpr in Albania - il governo approva il decreto legge sui Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti. Sono 19 nella lista : esclusi Camerun - Colombia e Nigeria - È la reazione lampo alla decisione del giudice del Tribunale di Roma che, non convalidando il trattenimento di alcuni migranti nel centro di Gjader poiché provenienti da Paesi ritenuti non sicuri, ha fatto sì che le 12 persone di Egitto e Bangladesh fossero riportate dall’Albania in Italia. Il Consiglio dei ministri – iniziato senza che fosse comunicato all’esterno l’ordine del giorno -, ha ... (Open.online)