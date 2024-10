Criptovalute e cripto-asset, quale trattamento Iva deve essere applicato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono molteplici le attività e gli strumenti che ruotano intorno alle criptovalute e alle criptoattività in generale. Una delle nuove frontiere che si sono aperte riguardano gli Nft, ossia i Non fungibile Token, dei quali, benché si stiano diffondendo, è complesso riuscire a darne una definizione. Nel suo Crypto-asset Reporting Framework (Carf) – un documento datato 2022 redatto su mandato del G20 – l’Ocse ha affrontato il tema delle criptovalute con un intento ben preciso: cercare di rendere trasparente il mercato e tentare di contrastare l’erosione della base imponibile. Quifinanza.it - Criptovalute e cripto-asset, quale trattamento Iva deve essere applicato Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono molteplici le attività e gli strumenti che ruotano intorno allee alleattività in generale. Una delle nuove frontiere che si sono aperte riguardano gli Nft, ossia i Non fungibile Token, dei quali, benché si stiano diffondendo, è complesso riuscire a darne una definizione. Nel suo Crypto-Reporting Framework (Carf) – un documento datato 2022 redatto su mandato del G20 – l’Ocse ha affrontato il tema dellecon un intento ben preciso: cercare di rendere trasparente il mercato e tentare di contrastare l’erosione della base imponibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Criptovalute emergenti - cosa sono e su quali investire - Se qualcuno fa una transazione, infatti, viene registrata nel libro mastro e tutti possono vederla. Infine, si dovrebbe controllare anche Polkadot (Dot) che è una criptovaluta che di recente sta suscitando molta attenzione. Le acquistano, infatti, con la speranza che il loro prezzo possa aumentare nel futuro. (Quifinanza.it)

Stripe punta alla startup di criptovalute Bridge : operazione da un miliardo di dollari - Ma per restare sul tema delle criptovalute, Stirpe già a inizio ottobre ha annunciato la disponibilità della funzione Pay with Crypto, permettendo ai propri clienti il pagamento in stablecoin. Stirpe punta ad acquisire la startup di criptovalute Bridge, portando a termine un’operazione da un miliardo di dollari. (Lettera43.it)

Irlanda - in arrivo una nuova legge sulle criptovalute - In una dichiarazione pubblica, il ministro delle finanze del Paese ha infatti annunciato una legge a tutela di investitori e piattaforme. Il provvedimento entrerà presto in vigore e sarà in linea con le misure adottate dall’Unione Europea negli ultimi mesi. La notizia ha incontrato il […]. (Adnkronos) – L’Irlanda si conferma all’avanguardia in materia di criptovalute. (Periodicodaily.com)