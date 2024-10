Puntomagazine.it - Cisal Caserta. Palumbo: “Sospensione attività sociali atto di straordinaria gravità”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ascensore disabili fuori uso edell’assistenza domiciliare: la denuncia di“Appena venerdì scorso scoprivamo che l’ascensore per accesso disabili al Real Sito di San Leucio non è funzionante, oggi apprendiamo che l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili nei comuni di Casagiove, Castel Morrone e San Nicola la Strada è stata sospesa. Sono fatti di” E’ quanto ha dichiarato questa mattina il Segretario Generale dellaFerdinandocommentando il j’accuse del consigliere Paolo Santonastaso. “E’ necessario intervenire ad horas per ristabilire il diritto dei fruitori di servizie quello degli addetti che in questa provincia subiscono una ventennale mortificazione. Il nostro sostegno formale all’interrogazione comunale promessa dal consigliere Santonastaso sarà totale e collaborativo”.