Bucci: "A Schlein vorrei far notare che a Genova noi abbiamo messo in sicurezza il Bisagno ed è per questo che Genova non è finita sott'acqua"

Genova, 21 ottobre 2024. Marco Bucci a proposito dell'alluvione ha dichiarato: "I nostri straordinari professionisti e volontari della Protezione Civile in queste ore sono corsi in aiuto dei cittadini dell'Emilia-Romagna"

