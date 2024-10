Quotidiano.net - Bocelli, 30 anni in vetta. Il film e l’album di duetti: “L’AI non mi fa paura”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – “Adesso sì che ci siamo tutti”, dice Tiziano Ferro davanti alla macchina da presa di Sam Wrench prima di sedersi a tavola sotto il cielo di Lajatico con Plácido Domingo, Elisa, Ed Sheeran, Eros Ramazzotti, Zucchero, Brian May, Laura Pausini, Giorgia, Shania Twain sullo schermo di Andrea30: The Celebration,-concerto che il tenorissimo toscano ha presentato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma e che Canale 5 si prepara a trasmettere fra un mese all’interno di due serate-evento condotte da Michelle Hunziker. Tutto in vista delDuets che da venerdì prossimo festeggia i trent’di hit-parade dicollezionando i suoipiù popolari e amati, ma anche una raffica di tête-à-tête inediti con Elisa, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Sofia Carson e Lauren Daigle.