Basket, Serie A2 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata (Di lunedì 21 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di Basket. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTA classifica regular season RivieraBanca Basket Rimini 10pt (5V, 1P) Acqua S.

Basket - in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede nel finale in casa con Pino Firenze - LA CRONACA – Parte forte il Cosmocare CUS, che segna con Spagnolli e Ciano e si aggiudica il primo quarto per 19-10. Nella ripresa la situazione si complica per l’uscita per falli di Carpitelli, che cambia l’assetto tattico del quintetto gualloblù, diminuendo le possibili soluzioni offensive pisane. (Sport.quotidiano.net)

Basket - i migliori italiani della quarta giornata di Serie A : Petrucelli spinge Sassari - Tonut da record con Milano - LBA, I MIGLIORI ITALIANI DELLA QUARTA GIORNATA John Petrucelli: Di nuovo una prestazione monstre dell’esterno dei Trapani Sharks, che spinge la rimonta dei suoi contro Varese con la sua miglior prestazione stagionale al tiro: 20 punti con 4/5 da due e 3/4 da tre, oltre ai due canestri che nel finale hanno definitivamente chiuso la partita regalando ai siciliani un inizio di stagione che in pochi ... (Oasport.it)

Pallacanestro Serie B - C e DR1. Re-Basket : prima gioia al PalaBigi. Castelnovo Monti supera Novellara - Con un roster ridotto dalle assenze dello squalificato Caridi e di Longagnani, in panchina solo per onor di firma, i bianco-blu conducono per tutti i 40’, rintuzzando i tentativi di rimonta dei bresciani: sugli scudi Alberione, autore di 30 punti (23 nel primo tempo), e Lusetti, che ne mette a segno 18. (Sport.quotidiano.net)