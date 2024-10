Liberoquotidiano.it - Banche, la rivoluzione dei bonifici: segnatevi questa data, cosa sta per cambiare

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A chi non è capitato di dover trasmettere immediatamente una cifra sul conto corrente bancario ad esempio di un'agenzia viaggi, un'assicurazione o una facoltà universitaria? Qualunque fosse il motivo dell'urgenza, per molti la scoperta è stata amara: non si poteva effettuare il bonifico istantaneo. Perché il servizio della propria banca funziona soltanto in determinati giorni della settimana e magari entro un orario predefinito. Può accadere poi che si debba “certificare” la firma con una procedura che richiede l'autenticazione delle credenziali ad esempio attraverso la carta d'identità elettronica o l'app Io. Così non sono infrequenti i casi in cui si è costretti ad optare per un bonifico ordinario, salvo patire poi le conseguenze per il pagamento tardivo. Tutto questo sta per finire.