Altalene dei Monterosso Un Viaggio tra Emozioni e Relazioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Scopri il Significato di “”, il secondo singolo dell’EP CASA che descrive come i sentimenti variano nella routine quotidiana e influenzano la presenza di fluttuazioni emotive e delle interazioni interpersonali. “” è L’Essenza dell’EP Casa Dicono Chiara e Pierpaolo: “” è il secondo singolo estratto dall’EP “Casa”. Racconta dei frequenti sbalzi d’umore, dellee dellecaratterizzate da alti e bassi, che oscillano come. Questo brano ci accompagna nel nostro quotidiano, descrivendo la complessità delle esperienze umane. In un settembre caldo che sembra agosto, ci lasciamo ispirare, come nel precedente singolo “Stupida”, da un famoso detto: “i panni sporchi si lavano in casa”.