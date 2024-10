Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, nel mirino il cantiere di via Riva Reno. Lepore: “Non c’entra niente”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – “Ildel tram in via”, con la conseguente scoperchiatura del canale, “non c'entracon l'. Non abbiamo la controprova su cosa sarebbe successo a canale ancora chiuso, ma pensiamo che sarebbe accaduto quello che è successo in tutta la città, come in via Andrea Costa: l'acqua sarebbe venuta fuori comunque”. Il sindaco Matteosi è difeso dalle accuse del centrodestra e di tanti cittadini riguardo al presunto nesso di causalità tra l'esondazione del fiume un viae i cantieri del tram ora in corso. “Nel '57 i canali furono chiusi per questioni igienico-sanitari, non di sicuro per problemi legati a possibili esondazioni – ha aggiunto il sindaco parlando in Consiglio comunale – Giudizi su quello che è successo dobbiamo farli dare agli esperti, non agli astrologi della politica”.