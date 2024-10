Albania, ecco perché Meloni dovrebbe ringraziare i magistrati. Scrive Cangini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel giorno in cui Giorgia Meloni annunciava trionfante il “confinamento” in Albania di 16 migranti, poi diventati 12, le agenzie di stampa ci informavano che nello spazio di ventiquattr’ore solo a Lampedusa si erano registrati 23 approdi per un totale di 960 immigrati irregolari. E ancora. Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri approvava il decreto Cutro esibendo il pugno di ferro contro gli scafisti, Giorgia Meloni condivideva con il ministero degli Interni e con quello dell’Economia l’esigenza di allargare come mai prima nessuno aveva fatto le maglie degli ingressi regolari per lavoro: 452mila immigrati in tre anni. Aporie del genere, in materia di immigrazione, ne abbiamo viste tante. E ogni volta abbiamo pensato a quanto consistente sia la differenza che, in politica come nella vita, passa tra la teoria e la pratica. Formiche.net - Albania, ecco perché Meloni dovrebbe ringraziare i magistrati. Scrive Cangini Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel giorno in cui Giorgiaannunciava trionfante il “confinamento” indi 16 migranti, poi diventati 12, le agenzie di stampa ci informavano che nello spazio di ventiquattr’ore solo a Lampedusa si erano registrati 23 approdi per un totale di 960 immigrati irregolari. E ancora. Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri approvava il decreto Cutro esibendo il pugno di ferro contro gli scafisti, Giorgiacondivideva con il ministero degli Interni e con quello dell’Economia l’esigenza di allargare come mai prima nessuno aveva fatto le maglie degli ingressi regolari per lavoro: 452mila immigrati in tre anni. Aporie del genere, in materia di immigrazione, ne abbiamo viste tante. E ogni volta abbiamo pensato a quanto consistente sia la differenza che, in politica come nella vita, passa tra la teoria e la pratica.

