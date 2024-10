Trasporto aereo, disagi e rallentamenti in aeroporti italiani per problemi a radar (Di domenica 20 ottobre 2024) disagi e rallentamenti nella circolazione aerea e ritardi si sono registrati nel traffico aereo di alcuni aeroporti italiani per problemi ai radar. Fra gli scali che hanno registrato rallentamenti, Linate, come appreso da Sea. I problemi ai radar sarebbero legati ai sistemi dell’Enav, che gestisce il traffico aereo da torri di controllo e Centri di controllo d’area sul territorio nazionale. Enav: “Risolto problema sala radar Nord Ovest, verso normalità ” “Il traffico aereo sta tornando alla normalità “, afferma l’Enav, sentito da LaPresse. Lapresse.it - Trasporto aereo, disagi e rallentamenti in aeroporti italiani per problemi a radar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024)nella circolazione aerea e ritardi si sono registrati nel trafficodi alcuniperai. Fra gli scali che hanno registrato, Linate, come appreso da Sea. Iaisarebbero legati ai sistemi dell’Enav, che gestisce il trafficoda torri di controllo e Centri di controllo d’area sul territorio nazionale. Enav: “Risolto problema salaNord Ovest, verso normalità ” “Il trafficosta tornando alla normalità “, afferma l’Enav, sentito da LaPresse.

