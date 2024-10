Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Calcinato: una donna di 68 anni perde la vita dopo una carambola

(Di domenica 20 ottobre 2024) A, comune della provincia di Brescia, un drammaticoha comunque scosso la comunità locale. Nella serata di ieri, unadi 68è rimasta coinvolta in un sinistro che ha visto il coinvolgimento di più veicoli. Le cause dell'sono da ricondurre alle avverse condizioni meteorologiche, con forti piogge che hanno reso difficoltosa la guida. La, trasportata in ospedale in condizioni gravissime, non è riuscita a sopravvivere e ha perso ladurante la notte. La dinamica dell'L'si è verificato intorno alle 21:30, mentre diversi automobilisti si trovavano in transito nella zona. Le condizioni climatiche avverse hanno comportato una riduzione della visibilità e un aumento del rischio di incidenti.