Liberoquotidiano.it - Toh, la sinistra si accorge dell'auto e va in piazza con le tute blu

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nonostante la pioggia ieri laè nuovamente scesa in. Ma almeno stavolta, non contro il governo, non per dire no alla manovra'esecutivo Meloni e nemmeno contro la sanità, ma a fiancoblu. Incredibile dictu dirà qualcuno visto che non accadeva da tempo: per l'opposizione - ieri hanno sfilato pure tutti i leader, compresi Schlein a Conte - è stato una sorta di ritorno al passato che ha fatto molto pensare quanto i sinistri siano cambiati negli ultimi anni. L'occasione, del resto, era particolarmente succosa visto che si trattavaa manifestazione unitaria dei confederali con la Cgil- e soprattutto la Fiom in prima fila- con il segretario generale, Maurizio Landini a mo' di apripista. Al suo fianco i vertici di Cisl e Uil. Tutti insieme sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”.