Serie C / Buon punto della Vis a Chiavari con l'Entella, 1-1

Ottimo punto per i biancorossi di mister Stellone che superano un'importante prova di maturità. Per i vissini, a segno Coppola VALLESINA, 20 ottobre 2024 – La Vis Pesaro era attesa da una conferma a Chiavari con l'Entella, dopo il pareggio casalingo con il Pineto. Gara che registra prima un brivido al 16' con i padroni di casa vicinissimi al gol con Castelli, che colpisce la traversa. Al 21' la Vis passa in vantaggio con Coppola, sugli sviluppi di una punizione battuta dal solito Di Paola, non ben trattenuta dall'estremo difensore ligure Syaulis. l'Entella reagisce e trova subito il con Marconi al 35'. Nella ripresa le squadre, dopo la solita girandola di cambi effettuata dai due tecnici, provano a portare la gara dalla propria parte, ma il risultato non cambia.

