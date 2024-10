Seicento croci in piazza per ricordare le vittime della strada (Di domenica 20 ottobre 2024) Seicento croci di legno a testimonianza delle vite che non ci sono più e che si sono spezzate sulle strade. E' l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada - sede provinciale di Latina e Frosinone, che partirà proprio dal capoluogo pontino Latinatoday.it - Seicento croci in piazza per ricordare le vittime della strada Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di legno a testimonianza delle vite che non ci sono più e che si sono spezzate sulle strade. E' l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'Associazione italiana familiari e- sede provinciale di Latina e Frosinone, che partirà proprio dal capoluogo pontino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seicento croci in piazza per ricordare le vittime della strada - Seicento croci di legno a testimonianza delle vite che non ci sono più e che si sono spezzate sulle strade. E' l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'Associazione italiana familiari e vittime ... (latinatoday.it)

Il tartufo nero del Grappa, i vini dei Colli Asolani e del Montello – Di Giuseppe Casagrande - Al via nella Marca Trevigiana la rassegna enogastronomica che promuove i sapori del territorio. Sei appuntamenti imperdibili dal 24 ottobre al 29 novembre Una spendida immagine dei Colli Asolani con l ... (ladigetto.it)

Recantina & Tartufo del Grappa - Mercoledì 20 novembre: MILORK, Nervesa della Battaglia ... (trevisotoday.it)