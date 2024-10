Roma-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta Serie A 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Come vedere oggi in tv Roma-Inter, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. La domenica del nostro campionato si chiude cn il big match dell’Olimpico, dove i giallorossi di Ivan Juric cercano di proseguire la loro striscia utile in campionato e la risalita verso i piani alti. Di fronte l’Inter di Inzaghi, che invece non può permettersi passi falsi in una lotta nelle prime posizioni già molto serrata in questo primo quarto di stagione. Il fischio d’inizio a San Siro è in programma alle ore 20:45 di domenica 20 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn. Roma-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Come vederein tv, partita valida per l’ottava giornata della? Eccostreaming e tutto quello che c’è da sapere. La domenica del nostro campionato si chiude cn il big match dell’Olimpico, dove i giallorossi di Ivan Juric cercano di proseguire la loro striscia utile in campionato e la risalita verso i piani alti. Di fronte l’di Inzaghi, che invece non può permettersi passi falsi in una lotta nelle prime posizioni già molto serrata in questo primo quarto di stagione. Il fischio d’inizio a San Siro è in programma alle ore 20:45 di domenica 20 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.in tv:SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - Emilia-Romagna sott'acqua : oltre 300 interventi. Un morto nel bolognese - L'auto è stata trascinata dalla piena del torrente Zena: il giovane è morto, mentre il fratello è riuscito a salvarsi. Allagamenti ed esondazioni in città. (Ilgiornale.it)

Inter - sette partite verità : da Roma al Napoli! Due interrogativi – TS - Poi si chiude con il Napoli a novembre prima della terza sosta per le nazionali. I numeri parlano chiaro: in Europa, già quattro punti dopo due giornate, quattro gol fatti e zero subito contro Manchester City e Stella Rossa. A Roma il primo vero importante test in trasferta in Serie A. Fonte: Tuttosport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ... (Inter-news.it)

DIRETTA | Le notizie del 20 ottobre : attesa per Roma-Inter - it. Le notizie in diretta più importanti di oggi, domenica 20 ottobre: stasera Roma-Inter, mentre nel pomeriggio tocca al Napoli e non solo Spazio alla domenica di Serie A dopo le gare di ieri che hanno dato il via all’ottava giornata con vittorie pesantissime per Milan, Juventus e Genoa. Dalla stessa Premier League c’è un club in particolare che avrebbe messo gli occhi su di lui. (Calciomercato.it)