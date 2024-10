Podismo, a Terra del Sole va in scena la "Fuga Forrest": in corsa per la solidarietà (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è tenuta oggi la ‘Fuga Forrest’ a Terra del Sole, appuntamento podistico organizzato dalla associazione ‘Corri Forrest’. Si tratta di una camminata ludica motoria e di un giro ciclistico il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Pediatria dell'Ospedale "Morgagni- Pierantoni" di Forlì per Forlitoday.it - Podismo, a Terra del Sole va in scena la "Fuga Forrest": in corsa per la solidarietà Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è tenuta oggi la ‘’ adel, appuntamento podistico organizzato dalla associazione ‘Corri’. Si tratta di una camminata ludica motoria e di un giro ciclistico il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Pediatria dell'Ospedale "Morgagni- Pierantoni" di Forlì per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terra senza Sole : quali sarebbero le conseguenze? - Fin dalla preistoria, in molte culture antiche, il Sole era concepito come una divinità da venerare. L’uomo dall’alba dei tempi ha riconosciuto nel Sole la sua importanza per l’esistenza non solo di se stesso, ma anche di tutto ciò che lo circonda. Ad esempio, nella religione egizia il dio del Sole Ra era tra i più importanti e […]. (Aleph-tales.it)

Monasteri aperti : tre appuntamenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole - . . Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce anche quest’anno a “Monasteri aperti- Emilia Romagna”, una iniziativa che si svolge in Emilia-Romagna in tutti i weekend del mese di ottobre e propone esperienze intime ed originali, tra arte e spiritualità, alla scoperta di luoghi sacri di. (Forlitoday.it)

Interramento del lago - collegamento con le isole e compatibilità dell'acqua di Montedoglio - il commissario straordinario in visita al Trasimeno - Il commissario nazionale per la siccità presso il lago Trasimeno ha svolto ieri il primo sopralluogo accompagnato dai tecnici dell'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale, della Regione Umbria e dell'Ente Acque Umbro Toscano. . . Nicola Dell’Acqua ha effettuato una serie di verifiche per valutare. (Perugiatoday.it)