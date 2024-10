Pietro Orlandi a ‘La Confessione’ di Gomez: “Mi si è gelato il sangue quando papa Francesco mi ha detto che Emanuela è morta. Un cardinale fece pressione su Spadolini per un volo Roma-Londra per conto del Vaticano” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Faceva caldissimo quel giorno a Roma e c’era lo sciopero dei mezzi. Mi chiese di accompagnarla a scuola di musica ma io avevo un altro appuntamento. Ha sbattuto la porta e se n’è andata. Non avrei mai pensato sarebbe stata l’ultima volta che avremmo parlato. Se l’avessi accompagnata avrei aspettato il suo ingresso davanti al portone della scuola e lei non avrebbe incontrato quella persona davanti al Senato che l’ha avvicinata con la scusa dell’Avon”: riparte dalla tragica ricostruzione del giorno della scomparsa di sua sorella Emanuela, Pietro Orlandi nella puntata “La confessione” condotta da Peter Gomez e andata in onda ieri sera in prima serata su Rai Tre. Ilfattoquotidiano.it - Pietro Orlandi a ‘La Confessione’ di Gomez: “Mi si è gelato il sangue quando papa Francesco mi ha detto che Emanuela è morta. Un cardinale fece pressione su Spadolini per un volo Roma-Londra per conto del Vaticano” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Faceva caldissimo quel giorno ae c’era lo sciopero dei mezzi. Mi chiese di accompagnarla a scuola di musica ma io avevo un altro appuntamento. Ha sbattuto la porta e se n’è andata. Non avrei mai pensato sarebbe stata l’ultima volta che avremmo parlato. Se l’avessi accompagnata avrei aspettato il suo ingresso davanti al portone della scuola e lei non avrebbe incontrato quella persona davanti al Senato che l’ha avvicinata con la scusa dell’Avon”: riparte dalla tragica ricostruzione del giorno della scomparsa di sua sorellanella puntata “La confessione” condotta da Petere andata in onda ieri sera in prima serata su Rai Tre.

