MotoGP GP Australia 2024, Bagnaia: “Difficile fare meglio di così oggi” (Di domenica 20 ottobre 2024) “oggi era Difficile fare meglio di così, ho dato tutto quello che avevo. Nelle prossime due gare certamente avrò un feeling migliore”. così Pecco Bagnaia analizza un Difficile fine settimana in Australia che si è concluso con la terza posizione nella gara. “Ho provato a restare attaccato ai miei avversari, ma ho quasi subito iniziato a faticare con la gomma davanti e ho iniziato quindi la gestione per finire la gara”, aggiunge. Sul Mondiale. “Sappiamo benissimo di essere i più forti in condizioni normali e senza problemi di vario genere. In campionato stanno pesando le gare in cui sono stato buttato per terra e i miei errori. Questa era una pista ostica per noi, Martin è molto veloce ed è una lotta ad armi pari che si protrarrà fino a Valencia”. MotoGP GP Australia 2024, Bagnaia: “Difficile fare meglio di così oggi” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “eradi, ho dato tutto quello che avevo. Nelle prossime due gare certamente avrò un feeling migliore”.Peccoanalizza unfine settimana inche si è concluso con la terza posizione nella gara. “Ho provato a restare attaccato ai miei avversari, ma ho quasi subito iniziato a faticare con la gomma davanti e ho iniziato quindi la gestione per finire la gara”, aggiunge. Sul Mondiale. “Sappiamo benissimo di essere i più forti in condizioni normali e senza problemi di vario genere. In campionato stanno pesando le gare in cui sono stato buttato per terra e i miei errori. Questa era una pista ostica per noi, Martin è molto veloce ed è una lotta ad armi pari che si protrarrà fino a Valencia”.GP: “di” SportFace.

