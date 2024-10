Mistermovie.it - Mister Movie | Scontro a Verissimo, Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici e Alfonso Signorini

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’atmosfera si è surriscaldata nello studio didurante l’ospitata di. Le due opinioniste del Grande Fratello, che già in precedenza avevano mostrato divergenze di vedute, si sono nuovamente scontrate apertamente, questa volta sulla gestione delle dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. La polemica del Grande Fratello infiamma lo studio diAl centro della discussione, una battuta dirivolta a, che aveva suscitato grande scalpore. La conduttrice ha espresso il suo disappunto per il commento giudicandolo fuori luogo e irrispettoso, soprattutto in presenza dei suoi figli.