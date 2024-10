Lecce la denuncia shock di una 12enne | Stuprata e rapinata da tre ragazzini di 15 e 16 anni

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno tutti tra i 15 e i 16che vengono menzionati nella confessione fatta da una dodicenne prima alla cugina e poi ai genitori. La ragazzina ha raccontato di essere statavenerdì sera in un Comune della provincia di: due dei minori l’avrebbero costretta a un rapporto sessuale in una strada buia in pieno centro abitato, mentre il terzo avrebbe fatto da palo, per assicurarsi che l’atto non attirasse lo sguardo di occhi sgraditi. I tre si sarebbero quindi dileguati, non prima di aver rubato il portafoglio della ragazzina. La vicenda è statata ai carabinieri dai genitori. Individuati i treti per stupro aSecondo quanto riportaPrima, più tardi quella stessa sera, la dodicenne è stata accompagnata all’ospedale «Cardinale Panico» di Tricase.