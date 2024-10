In Emilia-Romagna torna l'incubo alluvione. Esondano fiumi e torrenti, un morto nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città di Bologna è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. Due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a Pianoro, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ha perso la vita. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. Meloni segue la situazione: "Vicini ai parenti della vittima" Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale, a partire dal Bolognese. Agi.it - In Emilia-Romagna torna l'incubo alluvione. Esondano fiumi e torrenti, un morto nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro ine, questa volta, mette in crisi il. La città di Bologna è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. Due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a Pianoro, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ha perso la vita. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. Meloni segue la situazione: "Vicini ai parenti della vittima" Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale, a partire dal

Maltempo - fiumi esondano in Emilia-Romagna - un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE - Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria, allerta in particolare nelle zone ioniche. Trovato il corpo senza vita di un disperso. (Tg24.sky.it)

La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo - La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo. Su richiesta della Commissione speciale di Protezione civile e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, infatti, quattro squadre del Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile del Piemonte dotate di... (Novaratoday.it)

Maltempo - fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata - disagi a Modena. FOTO - Durante la notte la piena ha interessato anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino . Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sulla Regione in quattro ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. (Tg24.sky.it)