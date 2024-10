Terzotemponapoli.com - Il Napoli e Gilmour visti da Corbo. E per quanto riguarda il futuro…

Terzotemponapoli.com

(Di domenica 20 ottobre 2024)-Empoli: di seguito l’editoriale di Antoniotratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Oggi si conoscerà meglio Billy Clifford, ventitreenne scozzese, ex Chelsea. Darà qualcosa di nuovo. Snello con i suoi 170 centimetri per 62 kg è simile al più tecnico Lobotka, più giovane e ancora piùrapido di pensiero, verticalizza subito, non delude sul piano tattico. La scelta diconferma il valore del mercato, solo un allenatore esigente ed un presidente molto disponibile potevano afferrare all’ultim’ora un doppione di pregio che entra con ambizioni nel futuro del club”. L’altro scozzese aProprio questo dettaglio rende sempre più competitivo ilsi alza da una panchina da oltre cento milioni. Se Conte legge i nomi di quella dell’Empoli si convince che è difficile spegnere gli entusiasmi. L’ottimismo dei tifosi è fondato.