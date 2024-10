Gp di Austin, doppietta Ferrari da urlo! Leclerc trionfa, Sainz è secondo (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Prestazione gigantesca delle due Rosse di Maranello che sui 56 giri sul Circuito delle Americhe (Texas) hanno conquistato le prime due posizioni. Charles Leclerc, partito quarto in griglia, e Carlos Sainz hanno realizzato una incredibile doppietta che mancava ai tifosi dal 24 marzo scorso con il Gp d'Australia. Agi.it - Gp di Austin, doppietta Ferrari da urlo! Leclerc trionfa, Sainz è secondo Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Prestazione gigantesca delle due Rosse di Maranello che sui 56 giri sul Circuito delle Americhe (Texas) hanno conquistato le prime due posizioni. Charles, partito quarto in griglia, e Carloshanno realizzato una incredibileche mancava ai tifosi dal 24 marzo scorso con il Gp d'Australia.

