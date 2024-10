F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Domani dovremmo essere in lotta, sarà una gara divertente” (Di domenica 20 ottobre 2024) “L’obiettivo era fare un passo avanti rispetto a ieri. Abbiamo fatto un bel progresso rispetto alla scorsa qualifica. Un peccato per l’ultimo giro, avevo tre decimi di vantaggio rispetto al giro precedente e mi mancavano due curve, ma è facile parlare ora. Domani dovremmo essere in lotta, se riusciremo a partire in modo pulito. Dovrebbe essere una gara divertente“. Sono queste le parole di Carlos Sainz, terzo qualificato del Gran Premio degli Stati Uniti. F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Domani dovremmo essere in lotta, sarà una gara divertente” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “L’obiettivo era fare un passo avanti rispetto a ieri. Abbiamo fatto un bel progresso rispetto alla scorsa qualifica. Un peccato per l’ultimo giro, avevo tre decimi di vantaggio rispetto al giro precedente e mi mancavano due curve, ma è facile parlare ora.in, se riusciremo a partire in modo pulito. Dovrebbeuna“. Sono queste le parole di Carlos, terzo qualificato del Gran Premio degli. F1 GP: “inuna” SportFace.

