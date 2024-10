Chiesa chiusa perché a rischio crollo (Di domenica 20 ottobre 2024) La parrocchia di San Vincenzo Martire, nella frazione Briano di Caserta, è stata interdetta dai vigili del fuoco per i danni al tetto provocati da infiltrazioni d'acqua.I vigili del fuoco sono intervenuti dopo il distacco di calcinacci da un balcone. Dai successivi sopralluoghi è emerso come Casertanews.it - Chiesa chiusa perché a rischio crollo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La parrocchia di San Vincenzo Martire, nella frazione Briano di Caserta, è stata interdetta dai vigili del fuoco per i danni al tetto provocati da infiltrazioni d'acqua.I vigili del fuoco sono intervenuti dopo il distacco di calcinacci da un balcone. Dai successivi sopralluoghi è emerso come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Situazione drammatica a Bologna per il maltempo - vigili del fuoco da Piacenza in supporto - Una squadra di vigili del fuoco di Piacenza è partita alla volta di Bologna la mattina di domenica 20 ottobre. Nel capoluogo emiliano infatti la situazione provocata dalle piogge e dal maltempo è purtorppo drammatica, con un'alluvione che ha colpito la città causando anche un morto. Dalla... (Ilpiacenza.it)

Alluvione Emilia-Romagna - oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese : le campagne inondate riprese dall’elicottero dei soccorsi - Oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dalle piogge. A Botteghino di Zocca (Pianoro) i vigili del fuoco fluviali stanno procedendo con le operazioni di recupero del corpo senza vita della persona dispersa da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. (Ilfattoquotidiano.it)

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : vigili del fuoco dell’Umbria mobilitati per assistenza - Ogni operazione è condotta con la massima attenzione alla sicurezza dei soccorritori e dei cittadini. Facebook WhatsApp Twitter L’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ha portato all’attivazione immediata di risorse straordinarie da tutta Italia. La scelta di inviare le forze umbro-laziali è stata motivata dalla necessità di un supporto robusto e competente in una situazione ... (Gaeta.it)