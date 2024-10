Bologna, le immagini choc del tunnel vicino all’Ospedale Maggiore totalmente sommerso: video e foto (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – Il tunnel di viale Sabena, in zona Ospedale Maggiore, totalmente invaso dall’acqua. La strada chiusa in entrambe le direzioni. "Sono caduti in pochissime ore 175 millimetri di acqua, diversi affluenti del Reno sono andati in superamento di soglia e sono tracimati. Abbiamo criticità abbastanza rilevanti in 13 Comuni, sia di pianura ma soprattutto di collina", ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, collegata con Progress a Skytg24. "Stiamo sopportando i colmi di piena di tutti i nostri fiumi, i sindaci hanno disposto evacuazioni. Bologna nella sua interezza di Città metropolitana è la realtà più complessa ma abbiamo criticità anche nel Reggiano e nel Modenese". Tutte le foto dell'alluvione Le foto dell'alluvione in Emilia Romagna: fiumi e torrenti esondati, allagamenti ed evacuazioni Ilrestodelcarlino.it - Bologna, le immagini choc del tunnel vicino all’Ospedale Maggiore totalmente sommerso: video e foto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Ildi viale Sabena, in zona Ospedaleinvaso dall’acqua. La strada chiusa in entrambe le direzioni. "Sono caduti in pochissime ore 175 millimetri di acqua, diversi affluenti del Reno sono andati in superamento di soglia e sono tracimati. Abbiamo criticità abbastanza rilevanti in 13 Comuni, sia di pianura ma soprattutto di collina", ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, collegata con Progress a Skytg24. "Stiamo sopportando i colmi di piena di tutti i nostri fiumi, i sindaci hanno disposto evacuazioni.nella sua interezza di Città metropolitana è la realtà più complessa ma abbiamo criticità anche nel Reggiano e nel Modenese". Tutte ledell'alluvione Ledell'alluvione in Emilia Romagna: fiumi e torrenti esondati, allagamenti ed evacuazioni

