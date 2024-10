Azzanata dal cane di famiglia: 27enne finisce in ospedale (Di domenica 20 ottobre 2024) Panico, ieri pomeriggio, in pieno centro a Pagani, dove una ragazza di 27 anni è stata Azzanata da un cane (pastore tedesco) che pare sia di proprietà della sua famiglia. La grida della giovane hanno destato l’attenzione dei genitori che l’hanno prontamente soccorsa.I soccorsiSul posto Salernotoday.it - Azzanata dal cane di famiglia: 27enne finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Panico, ieri pomeriggio, in pieno centro a Pagani, dove una ragazza di 27 anni è statada un(pastore tedesco) che pare sia di proprietà della sua. La grida della giovane hanno destato l’attenzione dei genitori che l’hanno prontamente soccorsa.I soccorsiSul posto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Azzanata dal cane di famiglia: 27enne finisce in ospedale - La grida della giovane hanno destato l’attenzione dei genitori che l’hanno prontamente soccorsa. Su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine ... (salernotoday.it)

Cane difende l’abitazione e viene azzannato da un cinghiale - Cinghiale azzanna in pieno giorno un cane che si era posto a difesa dell'abitazione davanti al portone di accesso. E' quanto accaduto nella tarda mattinata ... (irpinianews.it)

Postina azzannata al volto da un cane - Doveva essere una mattina come tante, in giro per il territorio a consegnare corrispondenza e raccomandate. Giovedì mattina, però, quel gesto banale di arrivare alla porta e consegnare una busta al de ... (ilrestodelcarlino.it)