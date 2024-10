Biccy.it - Amici Speciale, le registrazioni: coppie e ospiti delle puntate

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La scorsa primavera hanno iniziato a circolare dei rumor sulla possibile produzione di una sorta di, uno show di poche, condotto da Silvia Toffanin e incentrato sulla celebrazione del talent mariano e dei suoi allievi più famosi. Le voci sono poi state confermate da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset: “Sì c’è qualcosa di vero in quello che avete letto. L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria De Filippi. Posso dire poco, non perché io non voglia, ma perché ancora ci stanno lavorando. Stanno costruendo con Silvia, quello che sarà il formato, come saranno le serate. Immagino ci saranno parti più di spettacolo, parti più di racconto. Però per il momento è presto per parlare. Sarà u na celebrazione del programma e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bella“.