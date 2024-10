Allagamenti ed esondazione nel modenese. Piena in transito, chiusi alcuni ponti (Di domenica 20 ottobre 2024) Aggiornamento ore 6.30: Le piogge cadute incessantemente durante la notte hanno peggiorato una situazione già critica della serata di ieri. I livelli dei fiumi sono in costante aumento e la Piena ha già superato il livello "arancione" nelle zone di pianura intorno al capoluogo. Il torrente Modenatoday.it - Allagamenti ed esondazione nel modenese. Piena in transito, chiusi alcuni ponti Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Aggiornamento ore 6.30: Le piogge cadute incessantemente durante la notte hanno peggiorato una situazione già critica della serata di ieri. I livelli dei fiumi sono in costante aumento e laha già superato il livello "arancione" nelle zone di pianura intorno al capoluogo. Il torrente

Maltempo nel Torinese : fiumi in piena e allagamenti sparsi di strade e campi - la situazione - Nonostante il miglioramento nelle ore centrali della giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, la pioggia fa ancora paura, anche perché nelle prossime è attesa in aumento, tant'è che l'Arpa Piemonte ha già diramato l'allerta gialla su tutto il territorio. Qualcosa però è già successo anche nel... (Torinotoday.it)

Allarme maltempo su tutta Italia : fiumi in piena - allagamenti e gravi criticità - Roma - Temporali violenti, allagamenti e criticità idrauliche stanno colpendo gran parte del territorio nazionale, dal Nord al Sud. Gli enti locali stanno monitorando la situazione da vicino, ma il rischio di esondazione resta elevato in molte aree. leggi tutto . Piemonte. Durante la notte, piogge torrenziali hanno colpito il Piemonte, con il fiume Stura vicino. (Abruzzo24ore.tv)

Maltempo in Liguria - allagamenti e torrenti in piena nel Savonese - Allagamenti sulla A10, chiuso tratto Varazze-Arenzano Allagamenti diffusi tra Savonese e Genovesato. Problemi anche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure mentre in mattinata una frana ha provocato l’interruzione della viabilità sulla Sp29 del Cadibona. . “Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione”, sottolinea l’ente. (Lapresse.it)