Tutti continuano a titolare sull’Ozempic e nessuno dice che in Italia si vende il Wegovy

(Di sabato 19 ottobre 2024) Scena 1. È il 18 luglio, un’ora calda del pomeriggio milanese, incontro per caso un amico medico. Mi: sei dimagrita. Non è vero, ma loperché sa che mi sto facendo da un anno quelle insopportabili punture di Saxenda, e pensa mi serva incoraggiamento. Poiché conosce l’endocrinologo che me le ha prescritte,: vedrai che ora te le cambia, è arrivato in vendita inil. Dico ma come, non so niente. Scena 2. È sempre il 18 luglio, ma sera. La mia amica Omissis è una di quelle che si fanno punture nella pancia per entrare nella taglia 40 (le milanesi in questo decennio usano i farmaci per dimagrire con la morbosità con cui in quello scorso usavano le benzodiazepine). Faccio quella che sa le cose: mi hanno detto che ora arriva il