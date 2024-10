Toscana, la regione leader del biologico (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna a Firenze la vetrina internazionale del gusto "made in Tuscany". L’appuntamento è mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, al Palazzo degli Affari del capoluogo toscano, con l’incontro tra 65 produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità, biologico e con Prodotto di Montagna e Pat. Presenti all’evento anche 39 buyer stranieri provenienti da 19 Paesi del mondo, con l’obiettivo di stringere nuovi accordi commerciali o consolidare quelli esistenti. La manifestazione vedrà, giovedì, anche la consueta tavola rotonda dedicata alla stampa di settore nella quale verranno presentati focus, scenari e trend con tutti i numeri del comparto del food toscano di qualità. "Siamo una regione leader nella produzione del biologico – ha detto il presidente della regione, Eugenio Giani - il che sta a significare uno stile di vita fondato sul benessere e sulla qualità". Lanazione.it - Toscana, la regione leader del biologico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna a Firenze la vetrina internazionale del gusto "made in Tuscany". L’appuntamento è mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, al Palazzo degli Affari del capoluogo toscano, con l’incontro tra 65 produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità,e con Prodotto di Montagna e Pat. Presenti all’evento anche 39 buyer stranieri provenienti da 19 Paesi del mondo, con l’obiettivo di stringere nuovi accordi commerciali o consolidare quelli esistenti. La manifestazione vedrà, giovedì, anche la consueta tavola rotonda dedicata alla stampa di settore nella quale verranno presentati focus, scenari e trend con tutti i numeri del comparto del food toscano di qualità. "Siamo unanella produzione del– ha detto il presidente della, Eugenio Giani - il che sta a significare uno stile di vita fondato sul benessere e sulla qualità".

